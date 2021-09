Flere minkavlere er klar til at starte produktion igen

Skal det igen være muligt at drive minkhold i Danmark?



Det er det spørgsmål, medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg tirsdag skal forholde sig til, når de mødes.

Lige nu står det midlertidige forbud mod minkhold i Danmark til at udløbe ved årsskiftet.

Pandemi gjorde det af med minkavl

Forbuddet blev indført i november sidste år af regeringen, som på grund af frygt for corona hos mink og deraf følgende mutationer af virus beordrede alle mink slået ihjel.

Nu skal medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg til at beslutte sig for, om de vil forlænge forbuddet, eller om minkerhvervet skal have lov til at genetableres.

Først vil Statens Serum Institut (SSI) tirsdag give en orientering til partierne om risikoen ved minkhold i Danmark.

Dernæst vil der være politiske forhandlinger om en mulig genetablering.

Foreningen Danske Mink håber på yderligere informationer fra SSI

I foreningen Danske Mink, der arbejder på en start af minkavl i Danmark fra årsskiftet, er der håb om en præciseret orientering til partierne fra SSI.

Den seneste opdatering fra juni sagde blandt andet, at hold af mink i Danmark "kan medføre en sundhedsrisiko for mennesker af ukendt størrelse".

- Jeg håber, at i modsætning til den risikovurdering, vi så i forsommeren, at der så er kommet nogle præciseringer ind, fordi den var ganske fejlbehæftet.

- Det var både med antallet af dyr og med vaccinesituationen.

- Så jeg håber, at den risikovurdering, de drøfter i dag, også stemmer overens med den egentlige risiko, der er, siger formand i Danske Mink Louise Simonsen.