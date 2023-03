I appen kan patienterne se, hvilke øvelser, de skal lave, og de kan melde tilbage til hospitalets personale, hvilke symptomer, de har. Alt sammen noget, der skal gøre det lettere og mere trygt at være patient.

Det er både før, under og efter en operation, at appen kan hjælpe med informationer om kost, øvelser og aftaler med sygehuset. Planen er dog ikke, at den digitale løsning skal erstatte den personlige kontakt på hospitalerne.