57-årig tidligere præst dømt i sag mod mindreårig

Det skriver JydskeVestkysten.

Fire af månederne er betinget, mens de resterende to er ubetinget og skal afsones.

Manden blev ifølge mediet frifundet for voldtægt, men fundet skyldig i at have misbrugt sin stilling til at forføre pigen og krænket hendes blufærdighed.

Præsten har nægtet sig skyldig, men erkendte de faktiske omstændigheder ved, at han havde haft samleje med pigen.

Det skete dog ifølge ham efter gensidig aftale.

Ifølge sagens anklageskrift er forholdene begået fra midten af november 2021 til starten af januar 2022.

Den forurettede var ikke myndig på tidspunkterne for forholdene.

Fire af månederne i dommen er betinget, mens de resterende to er ubetinget og skal afsones.

Den 57-årige vil ifølge mediet overveje, om han vil anke dommen til landsretten..