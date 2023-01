- I stedet for de familiefædre, vi er til daglig, så har vi fundet en undskyldning for at køre noget knallert og komme ud og hygge os. Og så føler vi os lidt som at være 16 år igen, når vi kører rundt, fortæller præsidenten eller 'Presi' for Æ Als Knejte, Rasmus Meyer.



De er blandt andet blevet kendt i lokalområdet for deres knallert-ringridning, og nu er de også blevet kendt for popsangen 'Æ AK'17', som ligger som nummer 1 på DRs Dansktoppen på P5.