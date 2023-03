Anholdt om natten - dømt om eftermiddagen

De to mænd samt en 28-årig palæstinensisk mand passerede mandag kort efter midnat Sofiendal Grænse, hvor deres personbil blev taget ud til kontrol af en patrulje fra Udlændingekontrolafdeling Vest ved Syd- og Sønderjyllands Politi.



I forbindelse med kontrollen fik betjentene mistanke om, at der var tale om menneskesmugling, hvorefter de tre personer blev anholdt.

De to libanesiske mænd erkendte ved et retsmøde ved Retten i Sønderborg senere samme dag, at der var tale om menneskesmugling af den 28-årige mand, hvorefter de to mænd modtog dommen.

Den 28-årige palæstinensiske mand har i forbindelse med sagen søgt om asyl i Danmark.