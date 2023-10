For nøjagtig ti år siden drog han afsted fra Dybbøl for at besøge alle verdens lande - nu er han tilbage

Ti år efter, at han stemplede ud fra Dybbøl, har nu 44-årige Torbjørn Pedersen færdiggjort sin jordomrejse, hvor han har skrevet verdenshistorie som den første, der besøger alle verdens 203 lande uden at flyve og uden at vende hjem undervejs.

En jordomrejse på mere end 382.000 kilometer svarende til 9,5 gange jordens omkreds - og så uden brug af fly og i et huk.



Intet menneske i verden har tidligere gjort det.



Rejsen var planlagt til at tage fire år, men der skulle mere end dobbelt så lang tid til for at skrive sig ind i historiebøgerne.



I dag på tiårsdagen for afrejsen blev den unikke rejse hyldet på samme sted, hvor familien tog afsked. På Dybbøl Banke.

Foto: Der er i dag tirsdag nøjagtigt ti år mellem de to billeder taget ved Dybbøl Mølle, hvor Torbjørns far, Torben Pedersen og vennen Kristoffer Bonnevie Jakobsen sendte Torbjørn afsted.