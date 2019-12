Genforeningen gør Flensborg til startby for cykelløbet PostNord Danmark Rundt

Det bliver dermed første gang, at det store danske etapeløb får en etape-start udenfor Danmarks grænser.

Esbjerg, Ribe og Sønderborg bliver også enten start- eller målbyer for løbet næste sommer.

Det blev afsløret, da Sønderborg Kommune, Danmarks Cykle Union og PostNord Danmark Rundt torsdag formiddag holdt pressemøde i Sønderborg, hvor ruten for PostNord Danmark Rundt 2020 blev præsenteret på Historiecenter Dybbøl Banke.

- Vi har længe tænkt, at vi gerne ville gøre noget anderledes i 2020, og så ville det være rigtig sjovt at lave noget med Flensborg og Genforeningen. Det er fantastisk, at vi har fået lov at starte der, og det har været en fornøjelse at arbejde med bystyret i Flensborg om det her, siger løbsdirektør Jesper Vorre til Ritzau.

Etapen er løbets længste og starten neutraliseres af sikkerhedsmæssige årsager, indtil rytterne passerer grænsen til Danmark ved Kruså. Derfra går turen nordpå, og etapen slutter i Vejle.

Løbsdirektør Jesper Vorre præsenterer ruten Flensborg - Vejle. Foto: Thomas Sjørup, Ritzau Scanpix