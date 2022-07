Tour de France satte skub i lokalsamfunds store planer

Et gult præg

Lige nu er det mest bare et område med ukrudt og højt græs, men for MARK er det ikke svært at forestille sig den nye multisal, hvor der skal være plads til badminton, gymnastik, motionscenter samt arrangementer for lokalsamfundet.

Men sådan en multisal er ikke billig.

- Vi regner med, at det kommer til at koste mellem otte og ti millioner kroner. Nu skal vi bare have det sidste færdigt, inden vi kan begynde at søge midler og fonde. De store penge, siger Marc Bechmann.