Sådan passer du på dig selv og andre på stranden

Det er aldrig til at vide, hvilket vejr den danske sommer byder på. Nogle dage kan solen stå højt og flot på himlen, som vi har set den seneste uge. Andre dage kan det stå ned i stænger og blæse en halv pelikan.

Men uanset vejret vil der altid være folk, der får lyst til en tur ved stranden og i vandet. Og for at få den bedste oplevelse er det altid en god idé at kende til de fem baderåd og betydningen af badeflagenes farve. I artiklen her kan du blive klogere på begge dele.

Styr på baderådene?

TrygFonden og Dansk Svømmeunion har sammen med internationale livredningsorganisationer samlet fem baderåd. Rådene er strandens færdselsregler og derfor er de gode at kende, inden man tager familien med på stranden.

De fem baderåd:

Lær at svømme

Gå aldrig alene i vandet

Læs vinden og vandet

Lær stranden at kende

Slip ikke børnene ad syne

Rødt, gult eller begge dele?

På strande i Danmark, hvor der holder livreddere til, vil du opleve at se forskellige flag. I vandkanten vil de være rød- og gulstribede. Disse markerer området, hvor livredderne primært holder opsyn. I toppen af livreddertårnet er der også et flag – det fortæller om badeforholdene på stranden.

Når livredderposten er åben er der altid et flag i toppen af tårnet. Har du styr på, hvad farverne signalerer? Foto: Sofie Dupont, TV SYD

Det rød-gule flag:

Er flaget i livreddertårnet rød-gult, betyder det, at livredderposten er åben, og at du skal udvise almindelig opmærksomhed, når du bader.

Dette flag var tidligere grønt.

Det gule flag:

Hvis flaget er gult, skal du udvise særlig opmærksomhed ved badning.

Livredderne kontrollerer jævnligt vandforholdene og bruger det gule flag til at advare om farer i vandet. Det kan være bølger, strøm, fralandsvind, brandmænd eller andre lokale forhold, som kræver særlig opmærksomhed.

Spørg livredderne, hvis du er i tvivl.

Det røde flag:

Er det røde flag hejst i toppen af tårnet, betyder det, at livredderne fraråder badning, fordi vandforholdene er livsfarlige.

Det kan fx skyldes meget store bølger, meget kraftige strømforhold eller forurenet vand.Det er altid en god idé at tale med livredderen om de lokale forhold. Især hvis flaget er gult, bør du spørge, hvad du skal være særligt opmærksom på.

Fredag den 26. juni åbnede livreddertårnene på seks strande i Syd- og Sønderjylland. På oversigtskortet her kan du se, hvor de holder til.