Tiden er ved at løbe ud for det sidste storkeæg

Kulden er en udfordring

Nogle fuglearter kan nemlig både varme og fodre ungerne, mens de ligger under storkemoderen, men denne manøvre er ikke mulig for storkene, da de har lange ben og lange næb. Ungerne er derfor udsat for afkøling. Blot den mindste afkøling kan "bedøve" ungerne og sløve dem, så de ikke tigger efter mad mere.

Når de ikke tigger efter mad, så får de ingen orme.

Men hvis det sidste æg var blevet til en unge, så havde historien alligevel ikke set så anderledes ud igen.

- De to unger har guffet godt til sig, og derfor havde den ikke haft mange chancer, hvis det sidste æg var blevet til en unge, siger han.

Han tilføjer:

- Det er måske godt, at det sidste æg ikke er blevet til noget, for den ville have haft det hårdt, siger han.