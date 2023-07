Gylletanke i Smedager storkesikret for sæsonen

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen tillader man i Danmark to typer af overdækning af gylletanke: En med såkaldt teltoverdækning, en anden med flydelag, som må ligge brudt i overfladen op til syv dage, efter at der har været arbejdet i tanken eksempelvis i forbindelse med udkørsel af gylle.

Det betyder, at når fugle som storke forveksler en gylletank med en rede, en mose eller et vandhul, eller hvad de tror, de lander på, kan de let gå gennem et flydelag, hvor de lider druknedøden, da det er meget svært for en fugl at komme op fra sådan en tank, når fjerdragten først er smurt ind i gylle.