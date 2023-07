Vinden driller, når storkeungerne tager afgørende skridt

To af de nye reder med storkeunger i er på Djursland. Det er ifølge Hans Skov ikke, fordi forholdene for storkene er bedre dér end for eksempel i Sønderjylland.



- Storke kan ikke ret godt lide at flyve over vand, da de ikke har de termiske vinde at flyve på. Og det har de jo mødt, da de (måske) ville trække videre i foråret. Og det er nok hovedårsagen til, at der er to par lige dér. Det ene par var der også sidste år, men der lykkedes det ikke at opfostre unger.

Ifølge Hans Skov er det første gang i 61 år, der er storkeunger på Djursland.