Landets eneste mand med særlig licens graver i storkereden

- Jeg synes, det var spændende at finde ud af, hvor storkene blev af. Vi kunne nemlig se, at der var for få, der kom tilbage (til Danmark, red.), og de, der kom, slog sig ned i Tyskland, så det var helt oplagt at blive ringmærker og dermed følge storkene tæt, forklarer han.

Ifølge Hans Skov er storkeunger lette at ringmærke. De spiller nemlig døde, når der kommer 'fremmede' tæt på reden.