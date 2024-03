Jess Frederiksen fortæller dog, at det næppe har været Connie, der er blevet registreret, da det vil være unormalt for en stork at tage en måned om at tilbagelægge den korte distance mellem Smedager og den tyske havneby.

Connie og Thorkild har tidligere fået unger på vingerne, og det forventer formanden for Storkene.dk gentager sig i år.

- De er et par, som kender hinanden godt, og da de tidligere er lykkes med at få unger, så vurderer jeg også, at det er realistisk i år. Men hvor mange der kommer på vingerne er svært at sige. Det skal i hvert fald gå meget galt, siger Jess Frederiksen.