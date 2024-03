65-årig kvinde med alvorlig sygdom cykler til Tyskland

For sygdommen strækker sig langt tilbage i stamtræet for Susanne. Både hendes oldemor, bedstemor, mor og tre søskende lider også af sygdommen. De syge gener er også givet videre til Susannes to døtre, der er blevet diagnosticeret med Spinocerebellar ataksi.

- Min mor fik det konstateret i 1975, så siden da har jeg vidst, der var 50/50 sandsynlighed for at jeg fik det. Jeg har alle årene forberedt mig på det, for jeg kunne se, hvad det gjorde ved min mor, og hvordan det var at leve med sygdommen, fortæller Susanne Saldern Sørensen.