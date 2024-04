Aftale underskrevet: Danmark sælger kampfly til Argentina

Salget af 24 danske F-16-kampfly til Argentina er nu faldet på plads, efter at forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og den argentinske forsvarsminister, Luis Alfonso Petri, har underskrevet aftalen tirsdag.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen blev underskrevet på Flyvestation Skrydstrup.

Troels Lund Poulsen har selv tidligere besøgt Argentina for at underskrive en hensigtserklæring om salget til en værdi af omkring 2,1 milliard kroner.

- I Danmark er vi ved at generationsskifte vores flåde af kampfly med nye F-35-fly. Derfor glæder det mig meget, at de danske F-16-fly, der over årene har tjent os godt og er blevet grundigt vedligeholdt og teknologisk opdateret, nu kommer til gavn i det argentinske flyvevåben, siger Troels Lund Poulsen i pressemeddelelsen.

- Med handlen styrker vi det dansk-argentinske forsvarssamarbejde, samtidig med at Argentina bliver en del af den globale F-16-familie, siger han.

Forsvarsministeriet oplyser, at salget er sket i koordinering med den amerikanske regering, som har givet tilladelse til salget af de amerikanskproducerede fly.