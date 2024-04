Borgmestre reagerer på mulig våbenfabrik i baghaven

Borgmesteren ved på stående fod ikke, om kommunen har kontakt med virksomheden og er ikke bekymret for at have en våbenfabrik i baghaven.

- Jeg har ikke nogle bekymringer om en våbenfabrik i Vejle Kommune. Hvis vi gerne vil forsvare os selv og købe våben, så skal vi ikke være bange for at producere det, lyder det fra borgmesteren.



Ingen betænkeligheder i Fredericia

Borgmesteren i Fredericia, Steen Wrist (S), vil ikke kommentere på om kommunen er i dialog med SkyPro Propulsion, men byen er altid klar til at tage imod nye virksomheder.

- Jeg vil have det fint, hvis en våbenfabrik lå hos os. Vi har altid haft soldater i byen og her følger virksomhederne med. Det kalder på ammunition, siger Steen Wrist.