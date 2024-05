De hyppigste årsager til medfødte misdannelser

Ifølge Miljøstyrelsen mistænkes hormonforstyrrende stoffer for at bidrage til den stigende forekomst af eksempelvis misdannede kønsorganer hos fostre og børn. Mistænkte hormonforstyrrende stoffer findes blandt andet i fødevarer, tøj, legetøj, kosmetik og elektronik.

Forskellige slags medicin under graviditeten kan give forskellige typer af misdannelser hos fostre. Blandt andet er paracetamol, der findes i hovedpinepiller, mistænkt for at misdanne drengebørns kønsorganer, ligesom både alt for få eller for mange vitaminer kan give misdannelser. Eksempelvis kan mangel på folinsyre under graviditeten give fostret rygmarvsbrok.

Også virusinfektioner som røde hunde og lussingesyge, bakterier og parasitter kan være farlige for gravide, fordi de kan give misdannelser eller i værste fald medføre spontan abort.

Kilde: Miljøstyrelsen