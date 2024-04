Derfor finder du ikke mange aprilsnarre i dag

Hvis tendensen fortsætter, vil traditionen om, at danske medier bringer aprilsnarre, dø, fortæller Caroline Nyvang.



- Jeg er helt sikker på, at den selvkritik, der er kommet i kølvandet på fake news vil fortsætte. Og det vil gøre det svært for et velrenommeret mediehus at bringe en aprilsnar, siger hun.