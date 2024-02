Ekspert: Svært at placere ansvar for vand i kælder

Det er som udgangspunkt kommunens ansvar, når der kommer vand fra offentlige vandløb ind i huse eller kældre. Men kommer vandet fra kloakker er det grundejernes eget ansvar at undgå, at vand trænger ind.

Det fortæller Ulrik Hindsberger, der er centerchef i rørcenteret under Teknologisk Institut.

Kommunen er vandløbsmyndighed, og det er kommunen, der står for planlægning af ændringer af vandløb. Vandløb kan både være offentlige og private, hvor vedligeholdelsen ligger ved dem, der har ansvaret for vandløbet, men det er primært kommunerne, der tager sig af dem. Men det er op til grundejere selv at beskytte mod vand fra kloakkerne.