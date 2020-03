Ekspert til boligejere og pensionskunder: Gå ikke i panik

- Gå ikke i panik!

Sådan lyder opfordringen fra cheføkonom ved Sydbank, Søren Vestergaard Kristensen, til både pensionskunder og til boligejere i Syd- og Sønderjylland, alt imens aktierne styrtdykker, og renterne på boliglån stiger i skyggen af coronakrisen.

Udviklingen får mange syd- og sønderjyder til at stille sig selv spørgsmålene: Skal jeg skille mig af med mine aktier – og tør jeg konvertere mit boliglån op?

Begge dele afhænger ifølge Søren Vestergaard Kristensen af en konkret vurdering af den enkelte kundes situation.

Vores råd er – som det ofte er – at man skal have is i maven og holde fast i den investeringsstrategi, man har lagt. Søren Vestergaard Kristensen, cheføkonom, Sydbank

Men generelt lyder rådet fra Sydbank, at man som pensionsopsparer skal slå koldt vand i blodet og lade være med at gå i panik.

Kan gå glip af opturen

- Vores råd er – som det ofte er – at man skal have is i maven og holde fast i den investeringsstrategi, man har lagt, siger Søren Vestergaard Kristensen til TV SYD.

Læs også Overblik: Det gør din kommune for at hjælpe lokale virksomheder

Ifølge Søren Vestergaard Kristensen risikerer man at gå glip af den optur, der forhåbentlig venter forude, hvis man sælger ud.

- På et tidspunkt, når økonomien åbner op igen, er der grobund for at håbe på, at vi kan se en ret kraftig genopretning af økonomien – også på de finansielle markeder – og derfor kan det være meget farligt at trække sig ud af markederne nu, fordi man så ikke vil komme med på opturen igen, forklarer han.

Hjælpepakker giver håb

Det er især de hjælpepakker, som både den danske regering og mange andre landes regeringer sætter ind med for at understøtte den globale økonomi i disse dage, der giver grund til fortsat håb - selvom håbet ifølge Søren Vestergaard Kristensen svækkes, for hver dag der går, hvor økonomien er lukket ned og arbejdspladser og virksomheder tabes.

Der kan som sagt ligge et comeback på de finansielle markeder og også i økonomierne og vente på den anden side af det her. Søren Vestergaard Kristensen, cheføkonom, Sydbank

- Det er vores opfordring, at man holder fast i det, man har nu, og ikke går i panik og træder helt ud af markedet, for der kan som sagt ligge et comeback på de finansielle markeder og også i økonomierne og vente på den anden side af det her, siger han.

Ifølge Søren Vestergaard Kristensen har pensionsopsparerne mistet mellem fem og 30 procent af porteføljen, afhængigt af hvor mange aktier de har i deres beholdning.

- Typisk er det de pensionsopsparere, der er tættest på pensionen, der har mistet mindst, fordi de har færre aktier.

Der kan dog være gode grunde til, at man som pensionskunde kigger nærmere på ens risikoprofil, især hvis man ikke har det godt i maven med den profil, man har lige nu.

- Hvis det er tilfældet, skal man tale med sin rådgiver om, hvorvidt man skal have skruet på porteføljen. Det er de to råd, vi giver vores kunder i denne situation, siger Søren Vestergaard Kristensen til TV SYD.

Læs også Politiet roser borgerne - nu forlænges corona-reglerne

Tid til at konvertere op – for nogle

Mens aktierne dykker, så stiger renten på boliglån.

Det gør det dyrere at købe bolig – og for nuværende boligejere åbner det spørgsmålet om konverteringer.

For de boligejere, der allerede har 0,5- eller ét-procentslån, åbner rentestigningen mulighed for, at man kan ”konvertere op” til en højere rente. En sådan op-konvertering kan skære en del af restgælden væk, men det er ifølge Søren Vestergaard Kristensen langt fra alle boligejere, der kan få glæde af en op-konvertering.

- Det kommer helt an på størrelsen af restgælden, om det kan betale sig. Hvis den er mindre end én million kroner, så er det næppe en god forretning at konvertere op, siger Søren Vestergaard Kristensen til TV SYD.

Der er ikke noget, der peger på, at situationen vil være anderledes efter krisen, end den var før. Søren Vestergaard Kristensen, cheføkonom, Sydbank

Tror renten falder igen

En op-konvertering betyder to ting: en lavere restgæld – og en højere rente på den gæld, man har tilbage.

- Derfor skal man primært også kun op-konvertere, hvis man tror på, at renten falder igen, så man senere kan konvertere tilbage til en lavere rente.

Cheføkonomen tror på, at renten vil falde nogenlunde tilbage til det niveau, vi kendte før coronakrisen.

- Der er ikke noget, der peger på, at situationen vil være anderledes efter krisen, end den var før, siger Søren Vestergaard Kristensen.

Alt dette peger i retning af, at folk med stor restgæld skal overveje, om de skal konvertere.

- Både op- og ned-konverteringer er én af de fordele, man har ved de fastforrentede lån, så derfor skal man naturligvis altid holde øje med, om der er penge at hente i en konvertering, siger Søren Vestergaard Kristensen til TV SYD.