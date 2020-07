Fællessang og dannelse hitter: Højskoler oplever stor tilgang

Opbakningen til højskolerne er stor. Faktisk er der så mange, der vil have et skud dannelse, at der er ventelister på flere højskoler.

Samtlige af de seks højskoler i Syd- og Sønderjylland, som TV SYD har talt med, melder om et stort boom i tilmeldingerne.

Det er en rigtig dejlig fornemmelse at se at kursisterne strømme ind Karim Pedersen, lærer, Brandbjerg Højskole

En af de højskoler er Brandbjerg Højskole ved Jelling, hvor man har oplevet en rekordstor tilmelding til både de korte og de lange kurser.

Brandbjerg Højskole tog søndag imod 120 kursister til et ugekursus i blandt andet yoga. Foto: Jeppe Vestergaard Jensen, TV SYD

Søndag tog Brandbjerg Højskole hul på fire ugers sommerkurser, som er fuldt booket. Her tjekkede 120 kursister ind på højskolen til et af de korte ugekurser i blandt andet yoga, havkajak, mad over ild og sommervandring.

- Det er en rigtig dejlig fornemmelse at se at kursisterne strømmer ind, siger Karim Pedersen, der er lærer på højskolen.

Det er ikke mere end tre og en halv måned siden, at Brandbjerg Højskole var timer fra at begære sig konkurs, fordi højskolens bank havde smækket kassen i, efter højskolen i mange år havde kæmpet med en gammel gæld.

Men selv om det nu går strygende, så havde Brandbjerg Højskole ikke turdet håbe på, at folk ville tilmelde sig i det omfang, som skolen siden har oplevet.

- Vi har selvfølgelig været nervøse for, hvordan kursisterne ville reagere, når vi genåbnede efter corona. Men al vores nervøsitet har vist sig at være ubegrundet, siger Karim Pedersen.

På Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord har man også oplevet en rekordstor efterspørgsel på særligt de korte kurser i sommerferien. Vejle Idrætshøjskole og Engelsholm Højskole har også udsolgt på både de korte og de lange kurser. Snoghøj Højskole har enkelte ledige pladser på de lange efterårskursus.

Kan ikke indhente det tabte

Men strømmen af tilmeldinger og de lange ventelister betyder ikke nødvendigvis, at højskolerne kan få indhentet det tabte. Flere af de højskoler, som TV SYD har talt med, oplyser nemlig, at de på trods af opbakningen kommer til at lide et økonomisk tab på grund af coronakrisen.

På Brandbjerg Højskole regner forstander Simon Lægsgaard med, at coronakrisen kommer til at koste højskolen fem til seks millioner kroner - en del af tabet bliver dog dækket af regeringens hjælpepakker.

- Vi er der, hvor vi stadig lider et stort tab på året, og som det næsten altid er, så er det bygningsvedligehold, som det går ud over, siger Brandbjerg-forstanderen.

Under coronakrisen var højskolerne lukket i to og en halv måned indtil 27. maj, hvor de måtte genåbne.