Familier opfordres til at holde god afstand til sæler

Det skriver Dyrenes Beskyttelse.

Telefonerne ved Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral kommer ofte på overarbejde, når skolerne holder ferie. Det er ikke fordi, at der er flere dyr i nød på dette tidspunkt, men det skyldes, at folk har fri og er mere ude i naturen i ferieperioderne. Og det er specielt sælerne som tiltrækker opmærksomhed.

- Det kan mærkes hos Vagtcentralen, når folk går på ferie. Mange familier nyder at kunne tage en tur på stranden, og her ser de måske en sæl ligge alene i vandkanten. Det er de fleste mennesker ikke vant til, så de tror, at sælerne er i nød. Men det er de sjældent, siger Peter Gravlund Nielsen, Biolog ved Dyrenes Beskyttelse i pressemeddelelsen. Han fortsætter:

- Sælerne har også behov for at hvile sig på land en gang i mellem. De kan ikke opholde sig i vandet hele tiden, og derfor søger de op på land.

Dyrenes Beskyttelse opfordrer til at holde god afstand til sælerne, hvis sælen har tydelige skader, skal man skal ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812.