Fartbøder stiger med 20 procent når du vågner nytårsmorgen

Ændringen betyder, at fartbøderne stiger med 20 procent.

Ifølge FDM, der er bilejernes organisation, giver det kun god mening, at priserne følger med tiden, hvis de skal have en præventiv effekt. Det fortæller Dennis Lange, der er chefkonsulent i organisationen, i en pressemeddelelse.

- Men merindtægten fra bøderne bør naturligvis gå til bedre trafiksikkerhed og mere synligt politi på vejene, lyder det.

I øjeblikket er den laveste bødetakst på 1.000 kroner, hvis man overtræder fartgrænsen. Denne bøde vil efter nytår stige til 1.200 kroner.

I forbindelse med lovforslaget kunne transportminister Benny Engelbrecht (S) fortælle, at det er første gang siden 2012, at man har ændret taksterne for fartbøder.