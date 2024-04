Køer på græs til årlig økodag, kan være fortid varsler forening

Det skriver Økologisk Landsforening i en pressemeddelelse.

Foreningen mener, at det er for få økonomiske fordele ved at gå den økologiske vej og have køer på græs, hvis ikke det bliver medregnet i en CO2-afgift på landbruget.

- Vi skal handle på fremtidens udfordringer, men vi råber vagt i gevær, fordi Svarer-udvalgets modeller ikke tilgodeser det, vi som vi økologer allerede byder ind med for at passe godt på klimaet, naturen, grundvandet og dyrene, siger Michael Kjerkegaard, forperson for Økologisk Landsforening, i en pressemeddelelse.