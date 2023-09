Kraftigste september-blæsevejr i fem år

Et lavtryk, som trak op over landet fra sydvest, gav i første omgang store mængder nedbør mod nordvest, før det tilhørende blæsevejr ruskede mod syd og centralt i landet.

Blæsevejret endte med at være så tæt på at blive en storm, som det overhovedet er muligt, uden faktisk at blive det.

Lavtrykkets regnvejr trak op over den vestlige del af landet, hvor der lokalt faldt over 35 millimeter regn.

Blæsevejret er det kraftigste, der har ramt landet i september siden 2018, hvor stormen Knud gav middelvind af storm med 26,5 meter per sekund og vindstød af orkanstyrke.



