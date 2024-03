Landmand svarer på kritik af professortrussel

Holger Iversen siger lørdag til Ritzau, at kommentaren "selvfølgelig er sagt som en joke".



Men han fortryder ikke kommentaren, der har fanget opmærksomheden hos flere ministre og folketingsmedlemmer.

- Man skal jo se den i helhed (kommentaren red.), siger Holger Iversen.

- Det er jo ikke noget med, at jeg vil hænge ham overhovedet. Jeg siger bare, hvad der ville være sket, hvis det var for 200 år siden. Han (Michael Svarer, red.) ville ikke kunne komme af sted med sådan noget her.

På generalforsamlingen sagde Holger Iversen ifølge Berlingske blandt andet følgende til Michael Svarer:

- Inden du kom, sad vi og snakkede om, at du egentlig er modig. Havde det nu været 1824, så havde vi i formiddag været ved at bygge en galge ude bagved og havde hængt budbringeren. Vær glad ved, at det hedder 2024.

Efterfølgende konstaterede Michael Svarer, der er formand for den ekspertgruppe, som er kommet med forslag til en CO2-afgift på landbruget, til DR, at det var "lidt usædvanligt at få deciderede personangreb, når man er inviteret ned for at holde oplæg".

Holger Iversen er kritisk over for de modeller, som Michael Svarer og resten af ekspertgruppen har præsenteret.