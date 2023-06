Ny tørkeplan skal hjælpe landbruget

- Planen giver blandt andet landmændene mulighed for at flytte rundt på dyr, og samtidig kan det på grund af tørken være muligt for landmændene at udnytte græs på brakarealer til foder, udtaler minister Jacob Jensen (V) i en pressemeddelelse.

Med initiativerne følger også en opfordring til kommunerne om at give hurtigere tilladelse til vanding. Desuden etableres en tørke-hotline, hvor landmændene kan få rådgivning om de nye initiativer. Der gives også dispensation til, at dyr på visse græs- og naturarealer kan få tilskudsfoder.