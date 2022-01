Regeringen vil hjælpe folk med høj varmeregning

I finanslovsaftalen for 2022 blev der afsat 100 millioner kroner til kommunerne, som så kan give et til skud til eksempelvis kontanthjælpsmodtagere og pensionister, der i forvejen har et knebent budget.

Men nu vil regeringen altså ifølge klimaministeren finde "markant flere penge".

- Det er klart, at det her kommer selvfølgelig til at koste penge. Og det er klart, at vi taler markant flere penge end de 100 millioner, der er sat af. Det skal ses som et yderligere tiltag, siger Dan Jørgensen.