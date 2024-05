Rekordmange påkørsler kan skyldes større opmærksomhed

Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.



Det høje tal medfører dog ikke en løftet pegefinger om, at bilister er blevet mere hensynsløse i deres kørsel.

Forklaringen kan nemlig skyldes, at folk er blevet mere opmærksomme på at ringe efter hjælp, når uheldet er ude.

- Gennem årene har vi været opmærksomme på, at der sandsynligvis eksisterer et stort mørketal, fordi det ikke er alle, der har ringet til Vagtcentralen 1812, når de har påkørt en hjort, siger Lars Holse, der er teamchef ved vagtcentralen hos Dyrenes Beskyttelse, i pressemeddelelsen.

Dyrenes beskyttelse opfordrer stadig til, at bilister passer endnu bedre på naturens vilde dyr ved at være opmærksom på, at hjorte er mest aktive om natten, særligt lige før solnedgang til lidt efter solopgang, selvom de også krydser veje i dagstimerne.

I tabellen herunder kan du se antallet af registrerede hjortepåkørsler i de fire første måneder af henholdsvis 2023 og 2024.