Særlig kundegruppe får det syddanske boligmarked til at skille sig ud fra resten af landet

En af de mæglere, der i den grad møder tyskerne, er Lena Schmüser, der er medejer af Nybolig Padborg.



- Vi kan jo se i statistikkerne, at priserne er faldende i markedet, men det pudsige er, at vi faktisk ligger fire salg foran sidste år, siger hun og forklarer, at tyskerne er årsagen.

- Det er helt sikkert vores tyske kunder, der holder markedet i gang. 50 procent af markedsandelen er tyske kunder, der flytter herop, siger ejendomsmægleren.

Særligt børnefamilier

Det er dog ikke en ny tendens, at tyskerne køber bolig i området lige nord for grænsen. Ifølge Lena Schmüser begyndte det omkring 2014 og 2015, hvor mæglerkæden prøvede at dele sine boliger på nogle tyske hjemmesider.

Det satte fut i markedet.

- Dengang var vi de eneste, der gjorde det, og siden har vi bare fået mere og mere, siger hun.