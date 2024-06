Sønderjyde fik sig en glædelig overraskelse på knap 3 millioner kroner

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Manden var på vej på restaurant med sin kone, da han lige skulle tjekke telefonen. En gevinst på 2,9 millioner kroner var, hvad der mødte ham på skærmen.

-Jamen, så tænker man lige: Hvad gør jeg nu? Men vi tog det stille og roligt. Vi er jo jyder. Det var da lidt specielt at sidde der og lade som ingenting, men… ja, det går nok først op for en, når pengene står på kontoen. Jeg tror, de går ind i morgen eller i overmorgen, fortalte han til Danske Spil.

Det sønderjyske par ved dog ikke, hvad pengene skal bruges på.

- Vi har nået en alder, hvor vi har fundet ud af, at det er bedre at have et godt helbred, end at have penge. Men kan man have begge dele, så er det helt perfekt,” fortæller han til Danske Spil, og fortsætter:

- Nu bliver det jo lidt specielt i weekenden, når der står flere penge på bogen, end der plejer. Så vi tager nok lige en hyggetur, der er lidt udover det sædvanlige. Og senere på året skal vi nok på en større ferietur, hvor vi har tilkøbt nogle ting. Så det er blandt andet det, pengene skal gå til.