Stigende smitte: Syv kommuner har faldende smittetal - i syv kommuner stiger smitten

418 registrerede smittede med covid-19 lørdag i de 14 kommuner, TV SYD dækker. Det viser viser dagens smittetal fra Statens Serum Institut. Tallene er en opgørelse over de seneste syv døgn, og ikke siden 31. januar har smitten været så høj her i landsdelen.

Det er dog meget forskelligt, hvordan smitten udvikler sig i kommunerne.

Lørdag er der syv kommuner med stigende smitte. Og syv kommuner med faldende smittetal.

Haderslev, Tønder og Aabenraa er de eneste kommuner, som lørdag er under myndighedernes bekymringsgrænse med incidental under 20. Incidenstallet beskriver hvor mange smittede der er i en given kommune per 100.000 indbyggere.

Horsens har lige nu det højeste smittetal med 96 registrerede smittede, skarp forfulgt af Kolding med 79 smittede. Derefter kommer Vejle og Vejen med 40 registrerede smittede over de seneste syv dage.

Antallet af indlagte falder markant

Antallet af indlagte med covid-19 fortsætter med at falde på landets hospitaler. 308 er indlagt, hvilket er det laveste siden 6. december.

Der er indlagt omkring en tredjedel af, hvad der var tilfældet i starten af januar, hvor mere end 900 smittede lå på landets hospitaler.

25 coronaramte er indlagt siden fredagens opgørelse, men det samlede antal indlagte falder med 29. Det skyldes, at der også er sket udskrivelser.





Vaccineringen fortsætter

I alt har 166.555 danskere - svarende til 2,86 procent af befolkning - fået de to stik, der kræver at være vaccineret mod covid-19. Det er 7496 flere end fredag. 57.409 har fået første stik.