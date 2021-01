Strikkegarn i lange baner: - 2020 har været det vildeste år

Selvom det allerede var populært at strikke, så mener hun alligevel, at hun - ved at kigge på kundesegmentet - kan sige, at coronaen har spillet ind.

- Der er mange, der ringer og spørger om hjælp, inden de starter. Og det indikerer, at det er nogen, der ikke er vant til at strikke. Så jeg tror, det er nye strikkere. Men jeg kan også se, at der er mange kunder, der vender tilbage, siger Dorte Lockdahl.

Hos hende er det særligt uld, alpaca- og mohair-garn og store strikkepinde, der er populært. Med store strikkepinde er det nemlig let for den, der strikker, at se fremskridt ret hurtigt.