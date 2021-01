Er du også coronatræt? Her er syv aktiviteter, der kan fjerne tankerne fra corona

4. Prøv online romsmagning

Ølsmagning, vinsmagning, ginsmagning er jo et kendt koncept. En større gruppe af blandet køn mødes for at høre på en mand (for det meste), der fortæller onkelvittigheder, mens han præsenterer sine foretrukne drikkevarer. Nu kan man gøre det online.

Romhatten.dk siger selv, at de var de første til at præsentere online smagning i Danmark. Det var helt tilbage i 2017, hvor vi endnu var var lykkeligt uvidende om corona. Dengang var det for at give folk, der bor langt uden for de store byer, en mulighed for at være med.

- Det er ikke helt det samme, især ikke for mig, når jeg ikke kan se deltagerne. Men hvis man sidder derhjemme med en ven eller to, kan det være ganske hyggeligt, fortæller Mads Heitmann fra Romhatten.dk.

Der er rigtigt mange af den slags tilbud, og de bliver også hurtigt udsolgt. Romhatten.dk er på vej med endnu et arrangement, og man skal nok holde sig til, hvis man vil med. Ideen er, at man melder sig til, betaler, og så sender arrangøren smagsprøverne coronasikkert. Så kan man sætte sig i sin egen sofa og høre eksperten, onkelvittighederne og det hele.