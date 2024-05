Sydjysk erhvervspris uddelt

Digitalisering er drivkraften bag øget produktivitet og konkurrenceevne. Det kan omfatte brugen af kunstig intelligens, implementering af nye ERP-systemer, robotteknologi og andre digitale innovationer, der hjælper virksomheder med at skalere deres operationer.

Grøn omstilling er nødvendig for at reducere vores påvirkning af miljøet og sikre en bæredygtig fremtid. Virksomheder kan opnå en konkurrencefordel ved at imødekomme forbrugernes stigende krav til bæredygtighed og reducere omkostningerne gennem mere effektive produktionsprocesser. Grøn omstilling kan også bidrage til innovation og udvikling af nye produkter og tjenester.