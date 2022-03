Tørke og hedebølge føjes til liste over trusler mod Danmark

Hændelser, der er relateret til krig og sikkerhedspolitiske konflikter - som den igangværende krise mellem Rusland og Ukraine - er således ikke medtaget.

- Men når vi eksempelvis ser på konflikten i Ukraine, kan det godt have nogle afledte effekter, der kan påvirke for eksempel risikoen for cyberangreb eller forsyningssikkerheden herhjemme, siger Laila Reenberg.

Cyberhændelser er således nævnt som en af de 14 risikofaktorer, ligesom det også var i den forrige udgave.

Center for Cybersikkerhed advarede forleden om, at danske virksomheder og myndigheder bør tage sig i agt i forhold til cyberangreb relateret til Ukraine-konflikten.