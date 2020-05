Dansk mindretal vil have grænsen åbnet nu

Det Sydslesvigske Samråd, som er paraplyorganisation for det danske mindretals 50.000 medlemmer, har mandag aften udsendt en fælles appel, hvor man enstemmigt beder den danske regering og Folketinget om at åbne grænsen for alle grænselands-beboere nu. Det fortæller Flensborg Avis.

– At den dansk-tyske grænse netop blev lukket i 100-året for grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland, er for os sydslesvigere særlig smerteligt, da vi dermed blev afskåret fra samværet med vores moderland, siger Flemming Meyer, formand for SSW, det danske mindretals politiske parti.

Samrådet påpeger, at smittetrykket i både Sønderjylland og Sydslesvig lige nu er særligt lavt og ligger under begge nationers nationale gennemsnit. Det vil derfor være sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne grænsen.

– En åbning af grænsen ville være let at kontrollere og ville være et tegn på det gode og særlige forhold mellem Danmark og Tyskland, hedder det i den direkte appel stilet til statsministeren og samtlige medlemmer af Folketinget.