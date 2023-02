- Det er bureaukrati-mobberi, som vi tyskere er så gode til, mener han og uddyber:



- Jeg kan godt hidse mig op over behandlingen af danske turister i Flensborg. Folk prøver jo ikke at omgå reglerne, når de bruger deres p-skive fra Danmark, som iøvrigt virker bedre end det gammeldags tyske system, siger Stefan Seidler, der nu vil tage de tyske parkeringsregler op i Forbundsdagen i Berlin i arbejdet for en europæisk p-skive.