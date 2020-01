Borgmester: Fuldstændig grotesk at læge må opgive

Sagen om den dansk/amerikanske læge Tessa Myers, der har opgivet håbet om et liv som praktiserende læge i Danmark, har nu nået borgmester Henrik Frandsens (V) skrivebord.

Tessa Myers har ventet forgæves i mere end halvandet år på at blive godkendt som læge af Styrelsen for Patientsikkerhed, og det får Tønders borgmester op i det røde felt.

- Det er fuldstændig grotesk, at her har vi en læge, som kommer fra Sønderjylland, som taler dansk, som bare på grund af noget bureaukratisk bøvl ikke kan blive godkendt i Danmark. Det er simpelthen ikke i orden, siger Henrik Frandsen, borgmester i Tønder.

Borgmester Henrik Frandsen (V), Tønder, er frustreret over, at en dansk-amerikansk læge har opgivet at praktisere i Sønderjylland. Foto: Lucas Mæng, TV SYD

Sundhedsminister Mangus Heunicke (Soc.dem.) udtalte i går til TV SYD, at han synes, det er møghamrende ærgerligt, at Tessa Myers nu har opgivet at praktisere i Danmark og vender retur til USA med uforrettet sag.

En udmelding Henrik Frandsen håber, ministeren sætter handling bag.

- Jeg er glad for, at ministeren tager problemet alvorligt. Vi er nødt til at få speedet op på det her område, mener han.

Læs også Danskfødt læge opgiver at blive læge i Sønderjylland: Det er så rigidt

Borgmester: Det går for langsomt

Der er ventetid på alle strækninger i processen for udenlandske lægers godkendelse, og især den mundtlige fagprøve er en stopklods. I øjeblikket er der kun økonomi til, at 36 kan gå til prøve to gange om året – i maj og november. Ved seneste mundtlige prøve i november 2018 var 109 tilmeldte til de 36 pladser. I første omgang vil sundhedsministeren forsøge at finde penge til et ekstra kursus i år, så der bliver tre med 36 ansøgere på hvert hold.

- At der er en kø af læger, der ikke kan blive sagsbehandlet, vidner jo om, at man ikke har taget problemet alvorligt. Man ved jo godt, at vi mangler læger ude i landområderne, men man har bare ikke villet finde de midler, der skulle til for at få lægerne igennem systemet, mener Henrik Frandsen, der ikke synes, at sundhedsminister Magnus Heunicke er præcis nok i sit svar.

- Jeg synes, han efterlader en kattelem. Jeg synes, han skal turde lægge hånden på kogepladen og løse det. Og det synes jeg ikke, han gør, siger han.

I Tønder Kommune har hver tiende praktiserende læge siden 2012 lukket konsultationen og er holdt op. Lægemanglen i området har ifølge borgmesteren en betydning for lysten til at bosætte sig i kommunen.

- Det er helt essentielt, hvis man i Tønder Kommune vil være attraktiv, at der skal være ordentlig lægedækning. Derfor synes jeg, det er for dårligt, at man har haft den her ophobning og haft den gennem nogle år. Vi hører jo i indslaget fra i går, at det kan tage helt op til fem år at blive godkendt i Danmark. Det er simpelthen for langsomt, mener han.

Læs også Minister: Møghamrende ærgerligt