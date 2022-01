De spinder 'hvidt guld' på kartofler - nu slår to fabrikker sig sammen

- Verden omkring os udvikler sig, og nu er tiden moden. Vi har en enestående chance for at fusionere to effektive og moderne fabrikker – og det endda på et tidspunkt, hvor udsigterne for vores produkter er gunstige, siger Peter C. Petersen, der er bestyrelsesformand i Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland (AKS) i Toftlund.