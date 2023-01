Efterskole lærer eleverne at undgå hvidvask

I torsdags blev 135 mennesker over hele landet anholdt for at have hjulpet med at hvidvaske stjålne penge. 26 af dem fra Syd- og Sønderjylland.



- Vores aktion i torsdags gik ud på, at vi gerne vil have fat i dem, der står bag kontaktsvindelen. For at få fat i dem, skal vi have fat i muldyrene, der hvidvasker pengene. Og så vil vi gøre opmærksom på, at det rent faktisk er ulovligt at hjælpe andre med at hvidvaske stjålne penge, fortæller Søren Rønnow fra Syd- og Sønderjyllands Politi.