God interesse for pædagoguddannelsen i Tønder

I en pressemeddelelse skriver Tønder Kommune, at 24 fremtidige studerende har ansøgt om at komme på uddannelsen i Tønder. 16 af dem har Tønder som førsteprioritet.

- Det er første gang, at vi tilbyder pædagoguddannelsen her i Tønder, og derfor var vi mange der var spændte på, hvor stor interesse der var for uddannelsen. Vi har et mål om minimum 20 studerende, og med gårsdagens tal fra UC SYD, så må man sige, at vi er meget tæt på at komme i mål med den ambition, fortæller en tilfreds borgmester, Jørgen Popp Petersen (Slesvigsk Parti).