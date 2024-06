Ikke set i 65 år: Unger på vej

Det er første gang siden 1959, at den sjældne fugl med sikkerhed får unger herhjemme.

Det skriver Naturstyrelsen.

Draved Skov er kommende naturnationalpark, og er Danmarks hidtil største urørte skov med gamle træer, sumpområder og en nærliggende højmose.

- Draved Skov har mange døde stående træer, og er derfor kendt for at huse alle Danmarks spættearter. Mellemflagspætten er blevet set flere gange i det sydjyske, men det er første gang i 65 år, at man med sikkerhed kan sige, at de har fået unger, hvilket er en stor nyhed, siger Martin Brink, specialkonsulent i Naturstyrelsen.

Det var en lokal kollega fra Miljøstyrelsen, Morten Bentzon Hansen, der opdagede, at mellemflagspætten var i fuld gang med at fodre unger i Draved Skov.