Men det er ikke kun naturen, der får lov at udfolde sig på området, hvor der ind til nu har ligget opdyrket landbrugsjord.

Det kommer også til at tjene som et kæmpestort reservoir, som kan fyldes op med vand, når regnen vælter ned og fylder Vidåen op til over bristepunktet, sådan som det skete i februar for to år siden, da store regnmængder truede ådigerne i baglandet.