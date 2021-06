Schlüter var en inspiration for konservative Niels Flemming Hansen

Et opsparende folk

Mette Frederiksen var også inde på det i sin tale ved bisættelsen af Poul Schlüter - at han var fundamentet for danskernes pension. Det samme vil Niels Flemming Hansen huske ham for.

- Jeg tror, at den største betydning, han har haft for Danmark, er, at han gjorde danskerne fra et forbrugende folk til et opsparende folk. Han indførte arbejdsmarkedspensioner, og det at danskerne har lidt penge på kistebunden, tror jeg, de skal være rigtig glade for. Specielt med den tid vi står i nu, siger han.