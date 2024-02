Se videoen hvor Lars finder den gamle, fornemme ring

- Jeg var så begejstret og overvældet, gøre sådan et unikt og enestående fund er helt surrealistisk. Jeg er meget stolt og beæret over, at kunne bidrage med en brik til vores fælles historie både lokalt og nationalt, fortæller Lars Nielsen, der er historielærer og amatørdetektorfører.



Guldringen afslører formentlig tilstedeværelsen af en ny, ukendt fyrsteslægt i området med tæt forbindelse til merovingerne – en kongeslægt som regerede Frankerriget, der på dette tidspunkt var en ubetinget stormagt i Europa, som dækkede store dele af nutidens Frankrig, Belgien og Tyskland.

Guldringen er indleveret som danefæ til Nationalmuseet af Museum Sønderjylland, og her er der stor begejstring over fundets historiske betydning for Vadehavet.



- Vi har aldrig set noget lignende herude. Der er efterhånden gjort mange fund, som peger på globale handelsforbindelser ved Vadehavet. Guldringen underbygger, at der også har været en elite, som har været noget ved musikken. Det er ikke alle og enhver, som har haft kontakt til merovingerne, siger Anders Hartvig, museumsinspektør ved Museum Sønderjylland.