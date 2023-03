Vadehavet risikerer at miste UNESCO-status med vindmølleprojekt

Det skrev Naturstyrelsen til Miljøstyrelsen 13. oktober 2022 i en mail, som JydskeVestkysten og TV SYD har fået aktindsigt i.

Heri skriver kontorchef i Naturstyrelsen, Jesper Tranberg:

"Det vurderes, at der er en reel risiko for, at UNESCO (vil, red.) finde et testcenter uforeneligt med områdets status som verdensarv, og at området helt eller delvist slettes fra listen over verdensarv".

TV SYD har spurgt Slots- og kulturstyrelsen, der er myndighed for det danske UNESCO-samarbejde, om hvordan styrelsen forholder sig til advarslen.

Styrelsen oplyser, at den ikke kan kommentere Naturstyrelsen, fordi den selv er en del af den screeningsproces, der skal finde en placering af det store testvindmøllecenter.