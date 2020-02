Lokal cykelstjerne: Sidevinden kan splitte feltet ad

Cykelrytteren Kasper Asgreen havde en fantastisk sæson sidste år. Med et DM i enkeltstart, en andenplads i Flandern Rundt og ved EM samt et godkendt Tour de France var 2019 et godt år for den 24-årige koldingenser, der kører for det belgiske professionelle cykelhold Deceuninck-Quick Step

Når tredje etape af Tour de France kører fra Vejle til Sønderborg den 4. juli næste år, kommer det for en stor dels vedkommende til at foregå på Asgreens hjemmebane nord og syd for Kolding.

- Nede omkring Aabenraa har jeg ikke været så meget, men på stykket mellem Haderslev og Aabenraa har jeg kørt på længere træningsture. Fra Haderslev op til Vejle er jeg rigtig godt kendt, fortæller Kasper Asgreen, der stadig er medlem af Kolding Bicycle Klub og bor i byen.

Spændende veje

Tirsdag blev detaljerne om tredje etape i næste års Tour de France afsløret. De fleste har på forhånd udråbt den til en sprinteretape, og Kasper Asgreen er enig.

- Jeg synes, det er en spændende rute af en sprinteretape at være. Oftest på sprinteretaper har vi bare ræset rundt på nogle store hovedveje. Det ser man tit, og det er jo kedeligt at se på for tilskuerne og kedeligt at køre for rytterne. Så jeg synes, at for et land uden de store landskabsmæssige udfordringer, er det en superfin rute med spændende veje, siger han til TV SYD.

Stigninger i miniputklassen

De professionelle cykelryttere får formentlig ikke det store besvær med at gennemføre etapen, der kun få steder byder på stigninger i miniputklassen. Kun én ting kan for alvor skabe problemer for rytterne.

- Vinden kan være en udfordring. Bakkerne er ikke rigtig noget, så selv den tungeste sprinter i feltet kommer over uden problemer. Ruten går over bakker hist og her, men når det ikke mere komprimeret end som så, skal de nok få røven med op over, siger Kasper Asgreen, der selv var debutant i Tour de France sidste år og håber at blive udtaget igen i år og næste år.

- Jeg håber naturligvis at være med. Mine målsætninger strækker sig kun for i år. Men det ville da være løgn at sige, at jeg ikke havde tænkt, at det ikke ville være fedt at sidde i feltet i 2021. At få lov at køre en af verdens største sportsbegivenheder rundt i sit eget land er superspændende, siger Kasper Asgreen, der fortæller, at Quick Steps tourhold først udtages 10 dage før starten i juli.

- Alle 28 mand på holdet vil gerne køre Tour de France, siger Asgreen.