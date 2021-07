Fynboer på Bornholm: Sejltur byder på hule- og fuglesafari

Højdepunkt er besøg i hule

Fuglene flyver nærmest omkring ørerne på os, mens vi nærmer os en klippehule. I det vi forsigtigt glider ind under et klippeudhæng, ændrer lyden sig og bliver helt "kirkeagtig" på en storladen måde, der kun afbrydes af en måge, der tror, at vi er på vej til at plyndre dens rede på en afsats i nærheden.

- Hold da op, udbryder jeg nærmest andægtigt over roen i klippehulen. Den er en af flere langs kysten og altid en oplevelse for deltagerne på havsafarierne.